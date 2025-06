"La Ternana Calcio potrebbe fallire". Annuncio ’al plutonio’ di Stefano Bandecchi

Ecco servita l’ennesima estate turbolenta. La piazza rossoverde è di nuovo in preda a giustificate ansie, lievitate dopo le dichiarazioni "al plutonio" rilasciate da Stefano Bandecchi a margine del Consiglio Provinciale: "La Ternana Calcio potrebbe fallire – ha detto il presidente dell’Ente e sindaco di Terni ai cronisti presenti – e sarebbe un problema molto grande. Dovremo ragionarci molto a breve e trovare punti di coesione, altrimenti mi sa che il prossimo campionato lo facciamo in una categoria inferiore". E’ istintivo pensare al 1° luglio, scadenza entro la quale la Società rossoverde dovrà pagare le retribuzioni ai dipendenti per il mese di maggio, incluse ritenute Irpef, contributi Enpals e quote fondo fine carriera calciatori. Il tutto da replicare entro il 1° agosto in riferimento al mese di giugno. In caso di mancato rispetto della prima scadenza ci sarebbe un -2 in classifica da scontare nell’imminente stagione e se anche la seconda non venisse rispettata la Ternana sarebbe fuori dal campionato di Serie C. "Non è nemmeno tutta colpa di D’Alessandro – prosegue Bandecchi – essendoci cose che arrivano dal passato. Stamattina (ieri, n.d.r.) ho avuto un colloquio con lui e mi ha detto che è intenzionato a cedere la società. Poi ci sta pure che uno poi cambi idea". E’ dunque la conferma che il Sindaco stia seguendo in in prima persona e in modo costante le vicende societarie rossoverdi, vedi anche le dichiarazioni rilasciate in merito all’iscrizione al campionato ("la Ternana è a posto, i bonifici li ho visti io"). "La Ternana non è mia – spiega ancora – e al massimo prendo le chiavi e le ridistribuisco. E’ ovvio che ci sto lavorando, se no non sarei così informato".

Il tutto si interseca con il progetto del nuovo stadio che dovrà realizzare la Ternana Calcio (il cui iter a livello comunale è nella fase decisiva) e quello dell’annessa clinica che è invece a carico della Ternana Women (di proprietà Unicusano). "E’ legato a una serie di cose e ci stiamo lavorando regolarmente, perchè fa parte della Ternana Calcio – afferma ancora Bandecchi – ma prima ci sono la squadra e la maglia". Nella serata di domenica Stefano D’Alessandro, sul proprio profilo social, aveva pubblicato un post caratterizzato da notizie positive, come l’avvenuto riscatto di Pietro Cianci con rinnovo al 2027, le valutazioni per la scelta del nuovo direttore sportivo e l’interesse di partner anche internazionali per la realizzazione del nuovo stadio.