La Ternana sceglie ancora Cascia. In Valnerina il ritiro delle Fere

Le Fere tornano a Cascia nell’anno del centenario. Sarà la cittadina umbra a ospitare il ritiro precampionato della squadra di Fabio Liverani dal 12 luglio al 2 agosto, periodo in cui sono in programma anche sei allenamenti congiunti.

Il raduno, con visite mediche e test fisici, è fissato per giovedì 10 luglio. La stagione agonistica inizierà il 10 agosto con Virtus Entella-Ternana, gara a eliminazione diretta per il turno preliminare di Coppa Italia (la qualificata sfiderà poi il Genoa). Dunque, dopo la parentesi dello scorso anno che vide i rossoverdi svolgere la preparazione al “San Lorenz“" di San Gemini, si torna a una sede scelta più volte nella storia recente della Ternana, l’ultima nell’estate 2023 quando la squadra di Cristiano Lucarelli lavorò negli impianti del “Magrelli Active“.

Mercato. La Juve Stabia, sulla cui panchina è appena arrivato Ignazio Abate, sembra pensare al difensore-esterno destro Tiago Casasola. L’argentino ha ancora un anno di contratto con possibile opzione per il prolungamento. Gli attaccanti Alexis Ferrante e Vincenzo Millico sarebbero rispettivamente nel monitor di Livorno e Casarano, club neopromossi in Serie C e intenzionati a rinforzarsi in modo dovuto. Restando in tema attaccanti, a fronte della permanenza di Pietro Cianci tramite riscatto (da ufficializzare), resta complicata quella di Emmanuele Cicerelli di cui la Ternana starebbe parlando con il Catania che detiene la proprietà del cartellino. Gli etnei non escludono a priori di poter trattenere il calciatore, previo prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e qualora il tecnico Mimmo Toscano intendesse farne un punto fermo dello scacchiere. Ma per Cicerelli ci sarebbe anche l’interesse di un paio di Club della serie cadetta. Il Pescara, oltre ad essere molto vicino al centrocampista Kees de Boer che è in scadenza di contratto, è interessato anche al difensore Alessio Maestrelli.

Il sindaco. Stefano Bandecchi, che la scorsa settimana era stato il primo a rassicurare tutti in merito all’iscrizione della Ternana al prossimo campionato ("Ho visto proprio i bonifici tutti partiti – aveva affermato – e dunque per quanto mi risulta c’è l’iscrizione alla Serie C"), è tornato sulla questione in modo breve, ma ficcante, a margine di un appuntamento politico in Provincia (di cui è presidente). Interpellato dai giornalisti presenti, questa volta Bandecchi ha detto: "Ternana? Se non ci penso io morite di fame. Da sindaco ci devo pensare. Cosa è successo ultimamente? Niente. Però state attenti perché stavolta vi ho fatto ancora giocare tra i professionisti. Poi vediamo".