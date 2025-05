Vicenza e Ternana pareggiano 0-0 nella semifinale d'andata

VICENZA 0 TERNANA 0

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico (35’ st Rossi), Della Latta (22’ st Rauti), Ronaldo (22’ st Carraro), Zonta (44’ st Beghetto), Costa; Della Morte (35’ st De Col), Morra. A disp.: Massolo, Gallo, Capone, Garnero, Laezza, Fantoni. All.: Vecchi

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi (28’ st Fazzi), Vallocchia, Tito; Curcio (16’ st Damiani), Cicerelli (45’ st Romeo); Cianci (16’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Corradini, Maestrelli, Valenti, Montenegro, Brignola, Bellavigna, Donnarumma. All.: Liverani.

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Note: Ammoniti: Aloi, Della Morte, Casasola. Recupero: 2 – 3. Angoli: 4-1. Spettatori: 10.405 (di cui 422 ospiti), incasso 155.597 euro.

Le Fere conquistano un meritato pareggio a reti bianche nella gara d’andata delle semifinali. Resta il rammarico per la grande occasione capitata a Cianci nel primo tempo. Mercoledì prossimo al “Liberati“ (ore 20) andrà dunque in scena una sfida di ritorno tutta da vivere. Nell’altra partita il Pescara mette in cassaforte l’approdo in finale vincendo 4-1 sul campo del Cerignola. Al “Menti“ Liverani recupera Corradini e Romeo che iniziano dalla panchina. Sono out de Boer e Millico che si aggiungono a Loiacono, Krastev e Ciammaglichella. Rispetto a mercoledì scorso l’unica variante è l’impiego di Cianci in luogo di Ferrante. Vecchi deve rinunciare all’attaccante Ferrari squalificato e recupera il trequartista Capone che non è nell’undici. In mediana Zonta e Della Latta sono preferiti a Carraro e Rauti. Il “Menti“ è gremito, la Ternana non mostra timori di sorta e inizia chiudendo con lucidità gli spazi al Vicenza. Nel primo tempo le Fere diventano sempre più aggressive creando diversi problemi alla manovra biancorossa. La prima conclusione arriva su un calcio piazzato di Ronaldo respinto dalla barriera. La risposta è un debole rasoterra di Cianci dal limite che termina a lato. Ha la medesima sorte un colpo di testa di Capuano su punizione di Cicerelli. Alla mezzora un tiro-cross di Casasola dalla destra obbliga Confente a un complicato salvataggio in corner.

L’autentica occasione capita a Cianci, al 38’: l’attaccante è bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a saltare Leverbe, ma Confente in uscita gli respinge la conclusione a colpo sicuro. Un minuto dopo Vannucchi è attento sui tentativi di Ronaldo e Della Morte. La ripresa vede il Vicenza più deciso a spingere. Al quarto d’ora Liverani opta per due cambi probabilmente previsti, vedi Cianci per Ferrante e Damiani per Curcio. I biancorossi alzano il baricentro. Vannucchi blocca a terra le conclusioni dal limite di Ronaldo e Della Morte. Liverani sente che è il caso di modificare ancora qualcosa. Entra Fazzi per l’ammonito Aloi e dunque Donati avanza in mediana. La Ternana continua a controllare in modo organizzato, compatto e senza particolari rischi la manovra avversaria, ma non riesce più a incidere nella metà campo avversaria. Vecchi propone tre punte effettive, ma l’unico autentico rischio per i rossoverdi si materializza al 40’, quando è determinante Casasola che in piena area riesce a opporsi in acrobazia a una conclusione ben indirizzata di Costa su cross di Rossi. Nel finale si segnala il ritorno in campo di Romeo che rileva Cicerelli.