Ternana a Vicenza, è la prova del fuoco. Il tecnico Liverani: "Si riparte da zero"

È una prova del fuoco. Le Fere si presentano a Vicenza con i buoni segnali emersi dalla gara di mercoledì scorso. "È stata la migliore da quando sono qui – spiega Fabio Liverani – con il primo tempo più bello per intensità e gioco. Ma si riparte da zero, con un’altra partita divisa in due tempi. È stimolante giocare in uno stadio all’inglese che ha vissuto per tanti anni la Serie A e che si riempie anche in C. Il Vicenza ha caratteristiche diverse rispetto alla Giana Erminio. È un gruppo che lavora quasi tutto insieme da due anni, con giocatori esperti, giovani di qualità, bravi palleggiatori e attaccanti che trovano la profondità. Ha due pedine disponibili per ogni ruolo e questo conta molto soprattutto nei play off dopo un lungo campionato". Mercoledì scorso Liverani ha adottato la scelta coraggiosa di proporre una difesa a tre con Capuano unico centrale di ruolo: "Ha funzionato. Questa squadra ha sempre giocato a tre seppure in modo camuffato. Nessun demerito per Fazzi e Maestrelli. Hanno giocato poco insieme. C’è stata dunque l’idea di arretrare Donati, visto che Casasola ha un peso importante nella metà campo avversaria. Il doppio terzino a sinistra è nato per non logorare troppo Cicerelli. Comunque, nulla di definitivo. Si può sempre tornare a quattro. In generale, per questa partita ho un paio di dubbi. Quando hai poco tempo per prepararla è fondamentale capire fino all’ultimo chi è ancora affaticato e chi ha recuperato bene". Al Menti ci saranno oltre 10 mila spettatori e anche stavolta la Ternana avrà un grande seguito (si presume circa 600 supporter): "I tifosi rossoverdi fanno la differenza a prescindere. La loro vicinanza è fondamentale per la squadra – conclude il tecnico – e in questo momento c’è bisogno di tutti". Tornano disponibili Corradini e Romeo. Sono out de Boer e Millico che si aggiungono a Loiacono, Krastev e Ciammaglichella. Dei 24 convocati fanno parte anche i "primavera" Bellavigna, Valenti e Montenegro. Probabile conferma per l’undici di mercoledì scorso, con possibilità per Damiani e Cianci. Nel Vicenza, che recupera Capone, l’unico assente è lo squalificato Ferrari.

COSÌ IN CAMPO. Stadio "Romeo Menti", ore 20 VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; De Col, Ronaldo, Carraro, Costa; Rauti, Morra. All.: Vecchi. TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli, Ferrante. All.: Liverani. Arbitro: Ancora di Roma 1.