Ternana, ora il tecnico Liverani è fiducioso: "Tutte le condizioni per ripartire di slancio"

"Ci sono tutte le condizioni per ripartire con slancio". Lo afferma Fabio Liverani, che è tornato a parlare dopo la delusione di Pescara. Il tecnico rossoverde ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha espresso la propria opinione sugli attuali temi del calcio italiano, affrontando inevitabilmente anche l’argomento-Ternana, seppure in modo breve. "È stata una stagione di alto livello – ha detto – e per due mesi abbiamo spinto forte, raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Le prestazioni e i risultati sono stati all’altezza, anche se la sconfitta ai rigori nell’ultima gara ci ha lasciato l’amaro in bocca. Avremmo meritato di più, ma purtroppo i rigori sono una vera e propria lotteria. La squadra ha dimostrato di avere cuore, qualità e identità. Ripartiremo da questi punti fermi".

Parole che infondono una certa fiducia, in una fase caratterizzata in ambito sportivo da varie indiscrezioni e pochissime notizie. Va ricordato che Liverani, pur avendo un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di un anno, dopo la mancata promozione era sembrato palesare dubbi in merito alla sua permanenza, forse anche dovuti alla forte delusione per l’epilogo della partita di Pescara. Si deduce, dunque, che egli abbia avuto le necessarie rassicurazioni dalla Proprietà in merito alla caratura e all’obiettivo della nuova rosa. In ogni caso, il nuovo direttore sportivo rossoverde, di cui si attende la nomina, è atteso da un notevole e complicato lavoro, non solo per ovviare alle partenze di Cicerelli, de Boer e Corradini (per la permanenza di Cianci si attende l’ufficialità del riscatto dal Catania), ma anche per quanto riguarda alcuni calciatori sotto contratto, considerando le loro cifre d’ingaggio e le scadenze. "Stadium S.p.A.". Sul sito dell’omonima Società sarà possibile seguire e informarsi in merito al percorso di realizzazione del nuovo "Liberati" e alle sue caratteristiche. Lo annuncia Maurizio D’Alessandro, presidente della Ternana Calcio insieme al fratello Stefano, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

"Con soddisfazione – scrive – annuncio il lancio del sito ufficiale della Stadium S.p.A. e del relativo logo, società che curerà la realizzazione del nuovo stadio della Ternana. Una volta concluso l’iter formale, convocheremo una conferenza stampa dedicata". L’indirizzo del sito è www.stadiumspa.it. La suddetta Società è stata appositamente costituita lo scorso 8 maggio dai fratelli D’Alessandro, che il 16 maggio hanno poi affidato a Pwc Italia il ruolo di advisor.