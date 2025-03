La Porziuncola è stata salvata. Dopo i lavori, la Basilica papale sarà restituita al culto e ai fedeli

“Così abbiamo salvato la Porziuncola“: è l’evento in programma il 25 marzo, anniversario della posa della prima pietra nel 1569, quando ci sarà la restituzione ai fedeli della Basilica papale, eretta tra il 1569 e il 1679 su progetto dell’architetto Galeazzo Alessi. La Basilica, già provata dal sisma del 1832 e del 1997, ha subìto ingenti danni durante il terremoto del 2016. Per questo nell’aprile 2023 hanno preso avvio i lavori di restauro, con un grandioso intervento strutturale sulla cupola, che sovrasta la Porziuncola, il consolidamento e messa in sicurezza dei dipinti murali delle cappelle laterali, dell’altare di San Pietro in Vincoli e di parte della facciata laterale. Ora la Basilica torna al suo antico splendore: l’Anno Santo 2025 e l’VIII Centenario della composizione del Cantico delle Creature sono la felice occasione per restituire al mondo intero un patrimonio inestimabile di arte e storia. Alle 16 è in programma con un dialogo a più voci sui lavori della Basilica. Interverranno il Ministro Provinciale di Umbria e Sardegna Fr. Francesco Piloni, il Commissario Straordinario per la ripresa economica dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 Senatore Guido Castelli, il presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il progettista degli interventi strutturali Riccardo Vetturini. A moderare la tavola rotonda sarà la giornalista Francesca Fialdini. A seguire, cuore dell’evento, si accenderanno “Nuove luci sulla Porziuncola“ attraverso le parole di Costantino D’Orazio, Direttore dei Musei Nazionali dell’Umbria, che darà vita all’arte della Basilica attraverso la sua coinvolgente narrazione.

Maurizio Baglioni