La giornata mondiale della Terra. Grande festa a San Sisto per la roverella di duecento anni

Sotto l’ombra di una bellissima e centenaria quercia roverella è andata in scena ieri mattina nell’area verde di San Sisto "La terra nelle nostre mani", in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Terra. L’evento è stato organizzato da Sistema San Sisto in collaborazione con l’associazione Carnevale “I Rioni” e il Centro socio culturale “Il Sole”, con il patrocinio del Comune di Perugia e con la partecipazione della Banda Musicale Amici dell’Arte, Sentinelle del Mattino, #Alwayssmilig, Wwf, Fides, Legambiente Circolo Perugia - Valli del Tevere, Cittadinanza Attiva, San Sisto Calcio 2023 e Arcs Atletica Perugia.

Diversi i momenti in programma. A metà mattinata sono intervenuti David Grohmann, assessore all’Ambiente del Comune di Perugia, il botanico Aldo Ranfa, lo zoologo Enzo Goretti e i rappresentati delle associazioni ambientaliste. Al termine si è tenuta la raccolta dei rifiuti, visibili e sottoterra, a cura di Legambiente e di Metal Detecting Asd Fides (Federazione Italiana Detectoristi Sportivi).

"Questa giornata – ha detto Grohmann – sancisce l’avvio ufficiale dell’iter per far riconoscere come esemplare monumentale la roverella vicina al palazzetto, una pianta con un’età stimata di 200 anni e molto amata dai residenti del quartiere e non solo. Altro momento molto positivo è stata la pulizia dell’area verde a cui si è unita l’attività di metal detecting volta a rintracciare i rifiuti metallici rimasti sotto terra: una dimostrazione utile a ricordare che dobbiamo prenderci cura anche della matrice del suolo. Ringrazio Sistema San Sisto e tutte le altre realtà che con grande unità di intenti hanno saputo rendere preziosa questa giornata".