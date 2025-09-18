La borsa di studio "Pieretti" alla studentessa Lin Ting Ting

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Umbria
CronacaLa borsa di studio "Pieretti" alla studentessa Lin Ting Ting
18 set 2025
ALBERTO CECCONI
Cronaca
GUALDO TADINO - La borsa di studio "Antonio Pieretti", giunta alla sua terza edizione, è stata vinta da Lin Ting Ting, studentessa del quinto anno dell’Istituto di istruzione superiore "Raffaele Casimiri".

La cerimonia di consegna del premio, che consiste nella partecipazione al corso Ryla sulla leadership, è avvenuta nella sala consiliare del Comune: l’ente locale è stato partecipe nella organizzazione dell’iniziativa, affiancando il Rotary club cittadino e la scuola superiore gualdese. Questa la motivazione ufficiale della assegnazione del premio alla liceale: "Per aver compiuto il quinquennio di studi con diligenza, impegno e responsabilità, conseguendo un profitto ottimo in ogni ambito disciplinare. Il suo comportamento è stato sempre encomiabile, rispettoso dei ruoli, collaborativo, aperto al dialogo educativo e contrassegnato da una profonda umanità".

I vari interventi hanno evidenziato aspetti pregevoli della personalità di Pieretti, compresi i suoi preziosi apporti nella vita cittadina. Il dirigente scolastico del Casimiri, professor Renzo Menichetti, ha annunciato che docenti e consiglio di istituto del Casimiri hanno deciso di intitolare la biblioteca della scuola alla memoria del professor Antonio Pieretti. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari, la moglie Marcella Viventi e la figlia Micol Pieretti, esponenti del distretto e del club rotariano e diverse autorità locali.

A.C.

