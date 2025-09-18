Piazza delle Tabacchine. Tra degrado e telecamere

CITTÀ DI CASTELLO - "Il Comune sta ultimando le verifiche tecniche di fattibilità per l’estensione della rete di videosorveglianza in piazza delle Tabacchine con l’obiettivo di installare nuove telecamere fisse e mobili, collegate al sistema comunale, per monitorare l’area". Lo ha annunciato in consiglio l’assessore Rodolfo Braccalenti, rispondendo a un’interrogazione dei consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque (FdI), Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) e Tommaso Campagni (FI). Il tema è quello degli atti vandalici che da tempo interessano la piazza, inaugurata nel 2021 e più volte finita al centro di questioni legate al degrado e ai controlli tra scritte, arredi danneggiati e rifiuti. Braccalenti ha ricordato che di recente "sono stati rimossi materiali pericolosi e che sono in corso interventi di manutenzione. I lavori riprenderanno a breve e includeranno anche la risoluzione dei problemi di scolo nel parcheggio interrato". Il consigliere Leveque (FdI) ha accolto positivamente la rimozione dei detriti che ostacolavano il transito di passeggini e disabili, ma ha definito "inaccettabile" la situazione complessiva: "Una piazza che doveva essere simbolo di riqualificazione è oggi segnata da incuria, pavimentazione sconnessa e continui atti vandalici, senza un adeguato sistema di sorveglianza". Più critica la consigliera Bassini, che abita nella zona: "I residenti segnalano costantemente disagi, come infiltrazioni nel parcheggio e presenza di siringhe lungo le scale. Dopo le 23 la piazza diventa un luogo poco sicuro".