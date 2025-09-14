Borsa di studio Pieretti. Martedì la consegna

GUALDO TADINO - La borsa di studio intitolata alla memoria del professor Antonio Pieretti verrà consegnata martedì, alle 11,30, nella sala consiliare del Comune. Il premio, giunto alla terza edizione, è stato istituito per iniziativa del Rotary Club di Gualdo Tadino, in collaborazione con il Comune e con l’Istituto di istruzione superiore "R. Casimiri", per onorare la memoria del compianto professore, già past Governor rotariano, ed in continuità con il suo pensiero, sempre rivolto alle nuove generazioni.

Il riconoscimento viene consegnato ad uno studente o studentessa "che si sarà distinto sia per meriti scolastici che per le sue doti etiche e morali, valori che da sempre contraddistinguono il Rotary, con l’obiettivo di favorire nelle nuove generazioni le qualità di leadership, sviluppare spirito di affiatamento di squadra, risoluzione dei problemi e doti di comunicazione". Il vincitore potrà partecipare al corso Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) sulla leadership, un’esperienza intensiva attivata dai Rotary club e riservata ai ragazzi dai 19 ai 30 anni, per accrescere le doti di leader, divertirsi e fare nuove conoscenze.

Alla cerimonia di consegna interverranno Sergio Bravetti, presidente del club gualdese, Massimiliano Presciutti sindaco, Roberto Calai, governatore del Distretto Rotary 2090, Renzo Menichetti, dirigente scolastico del " Casimiri", i ragazzi della scuola, che proporranno alcune letture tratte dalle opere del professor Pieretti e Giulia Ginesi, responsabile distrettuale del Ryla. Alberto Cecconi