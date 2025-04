La bandiera da record. Il maxi-telo srotolato a Città di Castello con i pensieri di 800 bimbi

La eco-bandiera collettiva della pace più lunga del mondo dedicata a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “pilastri” della fratellanza fra i popoli e democrazia. Un maxi-telo bianco di quasi 100 metri di lunghezza (97 per la precisione) e 2 metri e trenta di larghezza con i disegni, messaggi, pensieri colorati scritti da 800 bambini e studenti delle scuole primarie e secondarie della città e di altre nazioni, è stato srotolato come da programma nel centro storico di Città di Castello subito dopo le ore 16 fra due ali di folla commossa e partecipe di un evento unico nel suo genere che segna in maniera indelebile un periodo storico cupo e difficile, fra guerre e conflitti ad ogni latitudine che mettono a serio rischio la convivenza futura. "Un messaggio positivo di speranza e di fraternità che oggi tutti insieme vogliamo dedicare al mondo ed in particolare a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre protagonisti del messaggio di pace", hanno gridato in coro i numerosi presenti.

Tutto ha preso inizio dal primo lenzuolo, una parte del “corredo” della nonna della promotrice dell’evento unico nel suo genere, Moira Lena Tassi, poliedrica artista da tempo impegnata a realizzare progetti di grande impatto sociale. Il progetto, “Visioni senza tempo, tra umanità e sogni di speranza” (con i patrocini del Comune di Città di Castello, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, della Provincia di Perugia, della Fondazione Perugiassisi per la cultura della pace, della Diocesi di Città di Castello, della Fondazione Italo Bolano ed altre collaborazioni) si è svolto attraverso una serie di incontri nelle scuole partecipanti, durante i quali gli studenti hanno disegnato e scritto messaggi di pace e di amore su grandi pezzi di stoffa bianca riciclata.

La bandiera della pace ha dunque avvolto piazza Matteotti sulle note di brani eseguite dal maestro Fabio Battistelli ed Anthony Guerrini, e l’esibizione delle allieve e allievi del Consorzio Castello Danza con l’apporto della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini”, sollevata dai bambini è stata portata in piazza Gabriotti.

"La bandiera destinata a viaggiare in ogni luogo del mondo sarà esposta in tutti i luoghi che parlano di pace, amore e fratellanza", è stato ribadito al termine della preghiera del Vescovo, Luciano Paolucci Bedini, affiancato dal vicario Don Andrea Czortek, con accanto il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi e i rappresentanti istituzionali locali, provinciali, regionali e nazionali. Da oggi la eco bandiera dei primati verrà esposta all’ interno della Chiesa di San Domenico fino al 13 aprile.