IT Alert: il 14 settembre alle 12 messaggi di allarme ai cellulari dell’Umbria. Ecco quel che accadrà

Perugia, 12 settembre 2023 – Il 14 settembre, alle 12, anche i cittadini dell’Umbria riceveranno sul proprio cellulare un messaggio con un suono particolare, differente da quelli abituali. Si tratta della sperimentazione del sistema di allarme pubblico nazionale, denominato IT-alert, promosso dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile, che permetterà alla popolazione di essere informata in caso di gravi emergenze.

Nel corso del test, i cittadini dovranno semplicemente prendere visione del messaggio. Sarà inoltre importante cliccare sul link di notifica per compilare il questionario pubblicato sul sito it-alert.it, così da consentire la verifica dell’efficacia del sistema. IT-alert, che è già stato sperimentato in altre regioni italiane, verrà via via testato su tutto il territorio nazionale.

Quel che succederà di preciso

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Umbria suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio, cliccando sulla notifica. L'invito per tutti è quello di andare sul sito https://www.it-alert.it/it/ e di rispondere al questionario: le risposte infatti consentiranno di migliorare lo strumento.

A cosa serve

Superata la fase di test, IT-Alert consentirà di informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. IT-Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle. Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio IT-Alert: non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione; il servizio è anonimo e gratuito. Attraverso la tecnologia cell-broadcast, i messaggi IT-Alert possono essere inviati a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, delimitando un'area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. La Regione sottolinea che ci sono ovviamente dei limiti tecnologici: un messaggio indirizzato ad un'area può raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell'area stessa oppure in aree senza copertura può capitare che il messaggio non venga recapitato. La capacità di ricevere i messaggi dipenderà anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare: i test serviranno a verificare tutte le eventuali criticità per ottimizzare il sistema.