Toscana, il messaggio IT-Alert funziona, poi arriva il terremoto

Alle 12,04, tutti gli smartphone della Toscana, hanno cominciato a vibrare sonoramente e a ricevere il messaggino IT-Alert. Una sperimentazione su scala nazionale, con la Toscana a fare da cavia, per avvertire residenti e anche turisti di incendi, calamità naturali e catastrofi imminenti. "È un allarme che abbiamo voluto sperimentare e ringrazio la protezione civile per averlo voluto fare per la prima volta in Toscana" ha commentato il presidente Eugenio Giani. O ha funzionato talmente bene o è stato il più efficace menagramo della storia della protezione civile, fatto sta che alle 12,19 la terra ha tremato. Una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro Poggibonsi. Come test ha funzionato. Speriamo che non ci sia una replica.