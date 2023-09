It-Alert, domani il test nelle Marche. Ma i messaggi potrebbero arrivare anche in Toscana

Firenze, 11 settembre 2023 - Domani martedì, 12 settembre, intorno alle ore 12 il sistema IT-Alert verrà testato anche nella Regione Marche. Come riporta una nota della Regione Toscana è possibile che anche in Toscana chi si trova nelle zone di confine possa ricevere il messaggio di test sul proprio cellulare. Al momento della ricezione, non sarà necessaria nessuna azione, soltanto la presa visione del messaggio.

Chi vorrà potrà poi compilare il questionario anonimo al quale il test rimanda, necessario per perfezionare il sistema nei prossimi mesi. IT-Alert è un nuovo sistema di allerta pubblico del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, pensato per informare in tempo reale la popolazione raggiungendola direttamente sui propri smartphone. Il sistema IT-Alert dirama a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.

IT-Alert è attualmente in fase di sperimentazione sul territorio nazionale attraverso alcuni test, che riguarderanno di volta in volta regioni diverse. La Toscana è stata la prima realtà italiana nella quale è stato sperimentato il test a livello regionale, lo scorso 28 giugno. Quando IT-Alert sarà operativo, in caso di eventi emergenziali, integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, con l’obiettivo di favorire l’adozione di misure di autoprotezione adatte alla specifica tipologia di rischio ed al contesto di riferimento.