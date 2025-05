Inferno di fuoco nel parcheggio. Si recuperano le carcasse delle auto. Tutta l’area sequestrata e inagibile

Giornata di verifiche, di ricerca dei proprietari delle macchine, di soluzioni per il breve e medio periodo per sopperire all’inagibilità del parcheggio di piazza Matteotti dopo l’incendio di venerdì pomeriggio che ha portato distruzione al secondo piano interrato. Pluripiano che, al momento, resta chiuso. Le carcasse distrutte dalle fiamme sono l’emblema di quanto accaduto che, per fortuna, non ha provocato feriti o intossicati. Ieri è stata giornata di accertamenti e di controlli: per stabilire le cause – il fuoco si sarebbe sviluppato da un veicolo per poi estendersi alle altre macchine -, ma anche per verificare le condizioni delle strutture, in particolare dei solai e capire le opere che saranno necessarie. Ma si è lavorato per rintracciare prima possibile i proprietari di tutte le auto parcheggiate al "Matteotti" da quelle non danneggiate, ma anche di quelle andate distrutte. Fra questi assisani e pendolari abbonati, ma soprattutto turisti. Venerdì sera in tanti si sono messi in fila per chiedere conto della propria auto e anche ieri. Momenti di attesa interminabili, col cuore in gola. "E’la macchina di papà", dice una ragazzina alla mamma guardando alla rampa dalla quale emergono le auto salvate dal fuoco. Vengono da Trento e alla fine hanno gli occhi che sprizzano gioia quando possono risalire nella macchina che temevano di aver perduto. Storia opposta per una coppia di Firenze: sono seduti su un muretto, sanno già che la loro macchina è stata divorata dal fuoco: "Eravamo a venuti a pregare sulla tomba di San Francesco, dovevamo ripartire". Quella di ieri è stata un’altra giornata di lavoro per i vigili del fuoco, che venerdì si erano prodigati, in condizioni difficili e pericolose per avere ragione delle fiamme. Ma anche per Polizia, Carabinieri, Polizia locale e la protezione civile municipale, impegnati fra verifiche e supporto alle persone che avevano parcheggiato a Matteotti. Considerando che il parcheggio si trova in prossimità di scuole e che conta numerosi abbonati, fra cui utenti degli istituti scolastici, il Comune di Assisi ha messo gratuitamente a disposizione l’area di sosta in prossimità del Teatro Lyrick, a Santa Maria degli Angeli. Sarà poi possibile usufruire di autobus di linea che assicureranno il trasporto fino alla zona del parcheggio "Matteotti". Saba, che lo gestisce, garantirà il rimborso di eventuali abbonamenti e ha attivato il canale [email protected].

Maurizio Baglioni