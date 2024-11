Muore a 30 anni, terribile scontro frontale. Una famiglia nell’altra auto: tutti in codice rosso È successo lungo la via principale di Passignano diretta verso Perugia. La 30enne potrebbe aver perso il controllo del mezzo finendo nell’altra corsia, ma le indagini son in corso. Urto violentissimo, il magistrato ha disposto il sequestro dei veicoli