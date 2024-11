Muore a 18 anni, tragico incidente stradale

Perugia, 9 novembre 2024 – Ancora sangue sulle strade umbre. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in località Ferriera di Torgiano, in provincia di Perugia. Un ragazzo di 18 anni di Torgiano è morto in un incidente stradale all’incrocio con Brufa. Il giovane, in base alle prime ricostruzioni, era in sella alla sua moto di cilindrata 125 quando si è scontrato con un’auto, una Fiat Panda. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Il giovane è apparso subito in condizioni critiche. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale a Perugia. Purtroppo però il giovane è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Assisi per gli accertamenti e ricostruire la dinamica dello scontro.

Il comune di Torgiano in un post su Facebook ha scritto che “a causa di un grave lutto che ha colpito la nostra comunità, il programma della seconda giornata della manifestazione ‘La guerra del sale’, previsto per domenica 10 novembre, è stato annullato”.