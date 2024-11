Tragedia in strada: scooter contro auto. Muore un ragazzo di 17 anni

Castiglione del Lago, 4 novembre 2024 - Ancora una giovane vita stroncata sulla strada. E' infatti morto subito dopo lo schianto tra la sua moto, uno scooter 50 cc, sul quale viaggiava insieme a un amico, e un'auto, un ragazzo non ancora maggiorenne. Si tratta di un 17enne di origini straniere, S. K., che viveva nel comprensorio del Trasimeno.

ll ragazzo ha perso la vita ieri sera a Castiglione del Lago, in via Roma, dopo essersi scontrato con una vettura guidata da un 40enne. Sul posto i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte dell'adolescente, mentre il suo amico, coetaneo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Perugia in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo che è stato operato alla milza. In corso le indagini dei carabinieri di Città della Pieve per ricostruire la dinamica del tragico incidente. E soprattutto per capire cosa possa aver determinato il terribile scontro.