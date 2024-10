Schianto mortale sulla strada Flaminia, chi era la vittima

Foligno, 28 ottobre 2024 – Incidente mortale, all’alba di ieri mattina, lungo la Flaminia, all’altezza del chilometro 158 e 600. Due auto, una Fiat Panda e un suv Kia si sono scontrate in un frontale senza scampo. Il conducente della Fiat è morto sul colpo. In ospedale anche i quattro ragazzi che viaggiavano nel Suv grigio metallizzato che si è scontrato con la Panda. La vittima, alla guida della Fiat, è Vincenzo Fischi, 54 anni, di Nocera Umbra, residente nella frazione di Villa Postignano. L’utilitaria stava circolando in direzione Foligno mentre il Suv stava transitando in direzione Nocera Umbra.

Per cause in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate mentre procedevano in senso contrario. Un colpo di sonno o una distrazione le più probabili cause dell’incidente, ma saranno gli inquirenti ad indagare per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia, oltre che il 118 per soccorrere guidatore e passeggeri dell’altra auto. L’uomo era di Nocera Umbra, molto conosciuto. Non aveva moglie o figli. Lo scontro è avvenuto in un tratto di strada, in prossimità del distributore di carburante Tamoil, che ha le caratteristiche del rettilineo, dove vige il divieto di sorpasso ma nel quale è facile raggiungere velocità di percorrenza elevata.

È di qualche mese fa l’installazione di due nuovi autovelox, poco prima del luogo dell’incidente di domenica mattina. Uno dei due impianti si trova all’altezza del capolinea degli autobus di Case Basse, prima dell’uscita di Vescia. L’altro autovelox previsto sulla Flaminia, questa volta in direzione Foligno, è al chilometro 155+500. I due impianti folignati si aggiungono a quello di Valtopina e a quelli già presenti a Spoleto. Il tratto di strada su cui insistono prevede il limite di velocità a 70 chilometri orari e in alcuni casi è stato molto contestato.

Non è chiaro se, sull’incidente di domenica, l’alta velocità abbia avuto un ruolo o meno, resta il dato di fatto della pericolosità delle strade. Fino a giugno erano state 25 le vittime sulle strade dell’Umbria, praticamente una alla settimana. Il tasso di mortalità delle strade dell’Umbria è più alto della media nazionale. Lungo la Flaminia, nella zona di Gualdo Tadino, qualche mese fa era morta in un incidente Catia Calisti, 57enne, cantante di successo e con un passato televisivo.