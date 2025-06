E45 e Raccordo, cantieri in arrivo. Occhio ai lavori: primi disagi estivi

I cantieri sulla E45 continuano a creare disagi, soprattutto in giorni feriali come quello di ieri. Lunghe code e rallentamenti nel tratto da Deruta a Marsciano dove sono presenti alcuni cantieri e da ieri ci sono state anche delle variazioni. Sulla strada statale 3bis “Tiberina” sono infatti corso i lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale (new jersey).

Per consentire l’avanzamento delle attività in corso proprio a Deruta, da ieri a sabato 28 giugno, il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre per chi viaggia in direzione Roma sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Casalina e l’uscita di Deruta Sud. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Deruta Centro. Tutto questo ha comportato file che ieri si sono rivelate più lunghe del solito.

E intanto sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle sono in fase di ultimazione i lavori di risanamento del piano viabile con realizzazione di asfalto drenante, avviati da Anas dopo l’ultimazione dei lavori di ammodernamento dello spartitraffico centrale tra Madonna Alta e Corciano.

Per contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgono prevalentemente in orario notturno. Per consentire la prossima fase degli interventi, in particolare, nelle notti di domani e giovedì sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Bettolle/Firenze tra gli svincoli di San Faustino e Ferro di Cavallo, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di San Faustino e rientro a Corciano, mentre lo svincolo di Madonna Alta sarà chiuso in direzione Bettolle.

A seguire, sarà necessaria un’unica sessione dal pomeriggio di venerdì 27 giugno fino alla sera di domenica 29 giugno, per la stessa dell’ultimo strato drenante, che non può essere suddivisa in singole sessioni notturne. Durante questa fase il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre saranno chiusi gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo in direzione Bettolle. Lavori dunque nei giorni festivi, quelli con meno traffico, anche se nelle ore centrali qualche disaggio potrebbe esserci.