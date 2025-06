Sopralluogo al cantiere della scuola

È stato effettuato, ieri mattina, un nuovo sopralluogo in località Ponterio, presso il nuovo polo scolastico, al fine di pianificare insieme a progettisti, direzione lavori e ditte esecutrici l’ultimazione dell’opera pubblica finanziata con fondi Pnrr per circa 2,7 milioni di euro. L’incontro, alla presenza del sindaco Antonino Ruggiano, dell’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri e dei funzionari comunali, ha permesso di fare il punto su tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari. La consegna dei lavori è prevista per la prima metà di ottobre, così da completare il trasferimento nel periodo delle festività natalizie e trasferire le attività didattiche già a inizio 2026. I due nuovi plessi - infanzia e materna, collegati funzionalmente - si caratterizzano per alcune soluzioni tecniche, tecnologiche, ambientali ed energetiche di avanguardia. Inserito a ridosso della scuola primaria, della palestra e del parco dello storico Ponte Bailey, il nuovo polo sarà servito da una nuova viabilità e avrà a disposizione una propria area verde. Una buona notizia per gli abitati di una delle aree più densamente abitate che chiedono lumi all’amministrazione comunale anche sulla vicina struttura "Baciocchi", nella ribattezzata Piazza delle Arti, che continua a rimanere vuota e senza una destinazione concreta.

s.f.