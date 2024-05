Schianto fatale, mezzi sequestrati. Strazio per la morte di Francesco: “Il cuore a pezzi”

Perugia, 20 maggio 2024 – Mezzi sotto sequestro e il fascicolo con tutti gli accertamenti eseguiti dagli agenti della polizia locale inviato al magistrato che si occupa del tragico incidente che è costato la vita a Francesco Pergolesi, morto a ventitrè anni. Lo schianto sabato, intorno alle 13. Francesco tornava a casa per pranzo in sella alla sua moto: viaggiava in direzione dei Rimbocchi e di Montegrillo, quando all’incrocio con via Torelli è avvenuto lo scontro con un’utilitaria, guidata da una donna. Il 23enne è arrivato al Santa Maria della Misericordia in condizioni disperate: è deceduto poco dopo il ricovero. Troppo gravi le ferite dovute al rovinoso impatto con l’asfalto. Il magistrato deciderà ora come procedere, se chiedere accertamenti irripetibili e, quindi, come da prassi, iscrivere nel registro degli indagati la conducente dell’utilitaria che si è scontrata con Francesco.

Appare certa, comunque, l’apertura di un fascicolo. Questo, intanto, è il momento del dolore per la famiglia e gli amici del ragazzo. Dolore che i fratelli, la fidanzata e gli amici manifestano anche sui social. "... il primo uomo che ho amato in vita mia.. ho l’anima a pezzi, ma vorrei dedicarti tutta me stessa in qualche parola, come facevamo ogni sera, raccontandoci tutto e ridendo... sarai sempre con me..grazie di tutto, sei un fratello fantastico, mi hai insegnato tanto, ricordi? La mia prima guida, con te, oppure i nostri primi tatuaggi, uno ha accompagnato l’altro, come sempre nella nostra vita, uno a fianco all’altro a reggerci, grazie per avermi fatto da cavia con i miei primi tagli, ma alla fine ammettilo, ti piaceva come ti rifinivo la barba. Mi hai dato modo di crescere, di imparare, di amare.. qualunque mio discorso sarebbe inutile ora, quindi, ricordando noi in macchina con la musica a palla, ti dedico una canzone, fratello, amore mio", è il racconto della sorella di Francesco su Facebook.

Queste le parole del fratello, sempre in messaggio su Fb: "Spesso la vita è veramente ingiusta... ma d’altronde è come andare a raccogliere in un campo dei fiori... si prediligono i fiori belli, freschi e più profumati... non so cosa dirti caro fratello... abbiamo litigato, riso e ci siamo divertiti insieme molte volte... purtroppo non sarai più presente del mio nostro futuro ma sicuramente sarai con noi..".

E ieri ancora un incidente tra una moto da motocross e un’auto, in mattinata lungo la strada Ponte Resina. Ad avere la peggio il centauro, di 22 anni: trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti.