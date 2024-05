Strade di sangue, motociclista di 24 anni perde la vita a pochi metri da casa. Chi era la vittima

Perugia, 19 maggio 2024 – Tornava a casa per pranzo. Poche centinaia di metri e avrebbe parcheggiato la sua moto per mettersi a tavola. Ma il suo tragitto si è concluso tragicamente lungo via San Galigano intorno alle 13 di ieri. Francesco Pergolesi è morto a 24 anni nell’impatto con un’automobile all’incrocio con via Torelli. Il giovane, in sella alla moto, viaggiava in direzione dei Rimbocchi e di Montegrillo, quando si scontrato con un’utilitaria, guidata da una donna. Un urto che i due conducenti non sono riusciti a evitare.

Nel colpo, il 24enne è stato sbalzato in aria, impattando violentemente al suolo. Inutili i tentativi di soccorrerlo: nonostante l’immediato trasferimento al Santa Maria della Misericordia, dove è arrivato in codice rosso, il giovane è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale del 118 e la polizia locale di Perugia a cui sono stati affidati gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Alla base dello scontro, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ci sarebbe stata una mancata precedenza. La dinamica dell’incidente è comunque al vaglio della Procura della Repubblica di Perugia che presumibilmente potrebbe indagare la conducente della vettura per omicidio stradale, in modo da consentire lo svolgimento di accertamenti irripetibili, come l’eventuale autopsia, secondo i termini di legge.

È l’ennesimo morto per incidente stradale sulle strade umbre, in cinque mesi funestati dalle vittime. Neanche un mese fa, nei pressi di Tavernelle aveva perso la vita un altro motociclista perugino, di 34 anni. L’incidente era avvenuto lungo il tratto di variante della strada regionale Pievaiola. A Ponte Felcino, invece, a febbraio, era morto un 53enne del posto, caduto sempre con la moto, secondo una ricostruzione, per evitare due auto che, lungo la strada della Molinella, si erano scontrate frontalmente.

Sempre a febbraio, due uomini, un 75enne e un 40enne, erano morti dopo essersi scontrati frontalmente lungo la strada Eugubina. La terribile contabilità delle morti sulle strade della regione conta una quindicina di vittime complessivamente, con una media decisamente allarmante.