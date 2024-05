Terribile incidente, scontro auto-moto. Muore un ragazzo di 23 anni

Perugia, 18 maggio 2024 – Un ragazzo di 23 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo un terribile incidente in moto avvenuto a Perugia nella zona di San Galigano, all’altezza dell’incrocio con via Torelli. La zona non è distante da quella dove qualche settimana fa morì Pierluigi Pescatori, lo studente di 17 anni rimasto vittima di uno scontro con un furgone.

Stavolta a perdere la vita è stato un ragazzo che vive in zona. In base a quanto appreso, la sua moto si sarebbe schiantata contro una Panda guidata da una donna. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma il giovane, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, è morto poco dopo. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia locale.