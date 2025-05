Incendio alla ’Lucy Plast’. Revocati tutti i divieti. Il Comitato non si ferma

Incendio alla ’Lucy Plast’ di Pian d’Assino; via le ordinanze restrittive. È la positiva conseguenza dei risultati delle analisi di Arpa e Usl 1 sugli alimenti di origine vegetale e animale, dati che "confermano valori di diossine e policlorobifenili (Pcb) largamente inferiori ai limiti di legge". Da qui la proposta ai sindaci dei comuni coinvolti – Umbertide, Pietralunga Gubbio e Perugia –, prontamente recepita, di revoca di tutti i divieti disposti in via precauzionale nei giorni immediatamente successivi al rogo. Le ordinanze sindacali avevano infatti imposto il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati, funghi, divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi e cereali coltivati all’esterno.

Resta comunque un limite: "Pur in un quadro rassicurante - spiega la Regione - si raccomanda di lavare accuratamente tutti i prodotti ortofrutticoli prima del consumo, come ulteriore misura di cautela". "Nel frattempo – continua la nota –sono state impartite alla ditta Lucy Plast precise disposizioni a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell’ambiente". Usl Umbria 1 ed Arpa sottolineano "che tutte le azioni intraprese sono state guidate dal principio di massima precauzione, per garantire la sicurezza. Dal punto di vista ambientale, dopo l’incendio sono stati eseguiti campionamenti dell’aria in due punti di rilevamento, situati nei comuni di Umbertide e Pietralunga. I valori registrati sono risultati compatibili con un contesto di sicurezza ambientale". Usl e Arpa sottolineano poi che "nessuna criticità è emersa neppure dalle analisi effettuate su alimenti di origine animale e vegetale" e che "le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane, con ulteriori campionamenti Al termine di tutte le indagini sarà prodotto un report finale". Nella nota si sottolinea come sia stata scelta la via della trasparenza, del rigore scientifico e della tempestività" insieme alla disponibilità al dialogo, ma questo non convince i cittadini ed in particolare i residenti di Pian d’Assino che, riuniti in comitato, parteciperanno ad un incontro organizzato dal consiglio di quartiere n.1 "per discutere delle problematiche legate all’incendio della Lucy Plast". Saranno presenti il sindaco Luca Carizia, l’assessore Francesco Cenciarini; invitati anche la presidente della Regione Proietti e l’assessore regionale De Luca.

Pa.Ip.