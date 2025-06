In viaggio sulla “Amerigo Vespucci“. L’esperienza di due giovani folignati

Francesco Pontassuglia e Leonardo Cappuccio sono i due giovani folignati che hanno avuto la possibilità di salire a bordo della nave-scuola Amerigo Vespucci. I due giovani, amici sin dai tempi della scuola materna, condividono la passione per la vela e sono stati selezionati per “Generazione Vespucci“. Due umbri, quindi, tra i 15 velisti (10 ragazi e 5 ragazze) selezionati, scelti tra Toscana, Umbria e Liguria, tra 14 e 17 anni, e che hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo sulla Vespucci, la ‘Signora dei Mari’ della Marina militare italiana che, dal 2023, ha girato il mondo portando con orgoglio il tricolore nei cinque continenti.

Francesco e Leonardo hanno affiancato l’equipaggio della Vespucci per tre giorni, in una meravigliosa esperienza attraversando il Tirreno, da Civitavecchia a Livorno. Ultima tappa del tour Mediterraneo dello storico veliero. "Generazione Vespucci" è stata un’opportunità unica che la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Difesa Servizi e la Marina Militare Italiana, ha permesso ad alcuni giovani selezionati tesserati Fiv, vivendo la straordinaria esperienza della navigazione a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci.

I due giovanissimi folignati tesserati con il Club velico Trasimeno hanno avuto l’opportunità di potersi imbarcare a bordo del Vespucci e prendere parte alla vita di bordo, affiancando l’equipaggio in un viaggio all’insegna della vela, della tradizione marinaresca e della formazione. Per candidarsi all’iniziativa era necessario inviare un videomessaggio motivazionale. I due folignati sono stati scelti in questo modo.