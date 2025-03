In memoria delle vittime . Un monumento ricorderà chi ha perso la vita per il Covid

L’Umbria e Perugia avranno un monumento in ricordo di tutti coloro che sono morti a causa della pandemia da Covid, tra il 2019 e il 2021. L’idea è di due medici perugini: Attilio Solinas e Gianluigi Rosi, che dopo essersi prodigati insieme a tanti colleghi e operatori sanitari nell’assistenza ai malati di Covid, hanno deciso già nel 2021 di realizzare un’opera che potesse ricordare questo terribile momento della nostra esistenza.

In Umbria, infatti, a causa della pandemia, sono morte più di 1.884 persone e molte altre, che sono sopravvissute, stanno tuttora lottando con le complicanze della malattia. Per commemorare e non dimenticare coloro che hanno perso la vita e per sottolineare il ruolo che ha svolto tutto il personale sanitario a Perugia e in Umbria, Rosi e Solinas hanno coinvolto un famoso artista umbro, Lorenzo Fonda, anche lui medico, nel realizzare un’opera significativa che tutti potranno ammirare in uno spazio verde della nostra città.

"L’iniziativa è nata anche dalla volontà di ricordare in modo particolare, Stefano Brando – spiegano Rosi e Solinas – Medico di medicina generale che nell’esercizio delle sue funzioni di assistenza professionale a Perugia è stato contaminato dal virus e nonostante le cure è deceduto dopo poche settimane". L’opera verrà istallata all’interno dell’area verde antistante il Poliambulatorio di piazzale Europa, in una posizione molto visibile anche da via dei Filosofi.

I due medici ideatori di questo progetto insieme a Fonda "desiderano ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile con il loro contributo economico la realizzazione dell’opera: il Rotary club Perugia, Euroshed Srl, Gallina srl, Tpg Gubbiotti Srl, Mv Extrusion Spa, Carmela Frate per la definizione delle autorizzazioni e progettualità di installazione e l’amministrazione comunale di Perugia che ha reso possibile l’installazione". Martedì 18 alle 12.30 verrà inaugurato il monumento che "sarà anche un simbolo dell’impegno quotidiano degli operatori sanitari nella tutela della salute del cittadino". Il 18 marzo di ogni anno, infatti, si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo.