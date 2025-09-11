In auto con la droga e un coltello

GIANO DELL’UMBRIA Viaggiano in auto con hashish e cocaina, nei guai tre giovani. I carabinieri hanno denunciato un 18enne del posto e un 23enne di origini macedoni. Il primo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, il secondo del reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Nella stessa operazione di controllo è stato segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore di stupefacenti un terzo giovane, di 19 anni e di origini libanesi, che viaggiava a bordo dello stesso veicolo. Rinvenuti e sequestrati 56 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, oltre a un coltello a serramanico con lama di 7 cm. L’auto utilizzata dai tre giovani è stata sequestrata ai fini della successiva confisca, come previsto dalla normativa vigente, in quanto il 23enne, risultato essere positivo, si è inizialmente rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di stupefacente mentre si trovava alla guida. L’attività s’inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli dell’Arma finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla fascia di età giovanile.