“Perché lo ha fatto?” Ilaria Sula trovata morta, lo sgomento del fratello e dei vicini di Terni

Terni, 2 aprile 2025 – Non sanno darsi una spiegazione. Nè del gesto, nè dei motivi. E’ incredulo Leon Sula, fratello di Ilaria, la studentessa 22enne di Terni trovata morta a Roma. "Non riusciamo a darci una spiegazione. Perchè lo ha fatto? Non capiamo perché lo ha fatto, lo sa solo lui", dice riferendosi all’ex fidanzato, attualmente in stato di fermo e principale indiziato dell’omicidio della ragazza. L’uomo, dopo un lungo interrogatorio, avrebbe confessato il delitto.

Ilaria, residente a Terni, viveva a Roma e studiava all’università La Sapienza."Ho parlato con Ilaria l'ultima volta due settimane fa perché era venuta a trovarci a Terni - ricorda ancora Leon - Era tranquilla e non mi ha parlato di problemi. Poi solo messaggi, ma non sono sicuro che li abbia scritti lei". Quanto al fermato dice: "Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati".

Intanto c’è silenzio intorno alla casa di Terni dove abita la famiglia della 22enne. I parenti hanno vissuto ore di angoscia fin da quel 25 marzo, giorno della scomparsa di Ilaria. La 22enne è stata trovata morta oggi 2 aprile in una valigia in un dirupo in provincia di Roma. Nella palazzina a due passi dallo stadio, le finestre sono aperte, ma non si vede nessuno. Pochi anche i passanti. Alcuni vicini di casa, attoniti per l'accaduto, descrivono la famiglia come "persone perbene, educate". Il padre di Ilaria, secondo quanto appreso, è un operaio, la mamma è casalinga. Il fratello di Ilaria ha 19 anni.

Per il delitto, come accennato, c’è un uomo in stato di fermo. E’ il ragazzo di origine filippina con cui Ilaria aveva avuto una relazione. Il corpo della 22enne è stato ritrovato questa mattina all'alba dagli investigatori della polizia dentro un valigione in un'area boschiva nel Comune di Poli, alle porte di Roma. Le indagini si concentrate subito sulla fine della relazione con il ragazzo, che nelle scorse ore è stato interrogato dal pubblico ministero nonché dagli agenti della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo che per primi hanno acquisito la denuncia della scomparsa della studentessa dai genitori. Dopo un lungo colloquio, il ragazzo avrebbe detto agli inquirenti di aver ucciso lui Ilaria.