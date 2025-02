“Il Viaggio“ sarà il tema del Festival del Medioevo di Gubbio

“Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori” è il tema dell’undicesima edizione del Festival del Medioevo, che si terrà a Gubbio dal 24 al 28 settembre. Nell’anno del Giubileo, il Festival del Medioevo affronta il pregiudizio di un’epoca a torto considerata come “immobile” ma caratterizzata invece da spostamenti incessanti e continui scambi di merci, conoscenze e culture.

Il viaggio come metafora della vita per ripercorrere e raccontare migrazioni epiche di popoli, imperi nomadi e corti itineranti ma anche viaggi della fede, pellegrinaggi armati, mappe e labirinti, terre promesse e montagne sacre con mercanti e fuorilegge, clerici vagantes e giullari, cavalieri ed emarginati, fuggiaschi, spie e missionari sempre nel segno della sete di conoscenza e dell’avventura.

Più di cento saranno i protagonisti di quella che è diventata ormai la più importante manifestazione culturale dedicata all’Età di Mezzo: storici, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti racconteranno il Medioevo in movimento grazie ad appassionanti lezioni di storia. "Perché viaggiare, allora come oggi, è sempre stato un modo per cambiare il mondo e per cambiare noi stessi".

Il cartellone del Festival, ideato e diretto da Federico Fioravanti (nella foto) proporrà come sempre anche mostre, mercati, spettacoli, rievocazioni, focus tematici e attività didattiche che arricchiscono le cinque giornate insieme ad alcuni speciali appuntamenti: la “Fiera del libro medievale£, con tutto quello che c’è da leggere sul Medioevo, dai grandi classici alle ultime novità editoriali, “Scriptoria“, evento dedicato all’arte della miniatura e della calligrafia con laboratori e dimostrazioni pratiche dei principali miniaturisti e calligrafi italiani e stranieri, “Medievalismi: il Medioevo nella cultura contemporanea“ con cinema e letteratura, fumetti e canzoni, abiti e architetture, illustrazioni grafiche e giochi di ruolo e Il “Medioevo dei ragazzi“ con giochi, letture, animazioni, laboratori d’arte e corsi di disegno riservati agli alunni delle scuole medie.