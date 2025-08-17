“Il terremoto di Norcia“, il racconto di Sbarretti in versione integrale

NORCIA – “Il terremoto di Norcia“, il film documentario di Andrea Sbarretti vincitore di numerosi premi e selezionato in festival di tutto il mondo, sarà disponibile in 4K nella versione integrale di 75 minuti a partire dal 24 agosto. Sbarretti ricostruisce quegli attimi terribili: "Alle ore 3:36 una scossa di magnitudo 6.0 distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e altri borghi tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, provocando la morte di centinaia di persone. A Norcia ci furono diversi crolli e per fortuna nessuna vittima. Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, ma il 30 ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte: magnitudo 6.5 (la più forte negli ultimi 20 anni in Italia) con epicentro tra Ancarano e Castelluccio di Norcia, che insieme a Campi di Norcia, San Pellegrino di Norcia, Nottoria, furono completamente distrutte e tutt’oggi sono un cumulo di macerie". Lo stile è minimalista. Solo i suoni registrati dal vivo. È un cinema del reale, senza retorica che rapparesenta la vita così come appare davanti alla macchina da presa. Andrea Sbarretti è da anni portavoce delle storie marginali dell’Umbria come quella di Pietro l’eremita di Ferentillo, oppure i 290 operai dall’Acciaieria di Terni licenziati.