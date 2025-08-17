La storia a piccoli passi

Cronaca“Il terremoto di Norcia“, il racconto di Sbarretti in versione integrale
17 ago 2025
DANIELE MINNI
Cronaca
  4. “Il terremoto di Norcia“, il racconto di Sbarretti in versione integrale

“Il terremoto di Norcia“, il racconto di Sbarretti in versione integrale

NORCIA – “Il terremoto di Norcia“, il film documentario di Andrea Sbarretti vincitore di numerosi premi e selezionato in festival di tutto il mondo, sarà disponibile in 4K nella versione integrale di 75 minuti a partire dal 24 agosto. Sbarretti ricostruisce quegli attimi terribili: "Alle ore 3:36 una scossa di magnitudo 6.0 distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e altri borghi tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, provocando la morte di centinaia di persone. A Norcia ci furono diversi crolli e per fortuna nessuna vittima. Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, ma il 30 ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte: magnitudo 6.5 (la più forte negli ultimi 20 anni in Italia) con epicentro tra Ancarano e Castelluccio di Norcia, che insieme a Campi di Norcia, San Pellegrino di Norcia, Nottoria, furono completamente distrutte e tutt’oggi sono un cumulo di macerie". Lo stile è minimalista. Solo i suoni registrati dal vivo. È un cinema del reale, senza retorica che rapparesenta la vita così come appare davanti alla macchina da presa. Andrea Sbarretti è da anni portavoce delle storie marginali dell’Umbria come quella di Pietro l’eremita di Ferentillo, oppure i 290 operai dall’Acciaieria di Terni licenziati.

