Il rettore dà il benvenuto ai dottorandi . Primi passi del percorso accademico

L’Università degli Studi di Perugia dà il benvenuto alle dottorande e ai dottorandi di ricerca del XL ciclo: sarà il rettore Maurizio Oliviero, a farlo, domani alle 15 nell’Aula Magna del rettorato, sottolineando così l’importanza di questo che è il più alto livello della formazione universitaria e quindi il ruolo chiave di queste figure nello sviluppo accademico e scientifico dell’Ateneo.

L’incontro fornisce alle giovani e ai giovani tutte le informazioni utili per utilizzare al meglio i servizi a supporto del percorso di formazione e sulle procedure amministrative da utilizzare durante il percorso. Verranno inoltre descritte le caratteristiche specifiche dei diversi dottorati, che puntano a fornire le competenze per esercitare, negli atenei, enti pubblici o privati, attività di ricerca di alta qualificazione, nonché per accedere alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e/o integrarsi in ambiti professionali di elevata innovatività.

L’iniziativa è anche occasione per creare un primo contatto tra i giovani e la comunità accademica di UniPg, favorendo così la costruzione di una rete di relazioni utili a vivere al meglio il percorso formativo e di ricerca.