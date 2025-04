Il Premio Leonardo consegnato all’imprenditore Matteo Minelli

È stata appresa con viva soddisfazione nel Gualdese la notizia dell’assegnazione del prestigioso “Premio Leonardo Impresa Giovane“ all’imprenditore Matteo Minelli; il riconoscimento gli è stato consegnato il 15 aprile, in occasione della giornata del Made in Italy. Glielo ha attributo il “Comitato Leonardo“, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ice-Agenzia e Confindustria, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza, l’innovazione e la competitività italiana nel mondo. La cerimonia ufficiale si è svolta a Roma, a Villa Madama, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del vicepresidente e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Questa la motivazione: "Per aver saputo creare con talento, lungimiranza e passione, un modello imprenditoriale giovane, innovativo e fortemente circolare. Attraverso Universo Flea, ha dato vita a un ecosistema virtuoso, valorizzando profondamente il territorio umbro e generando benefici, economici, sociali e ambientali a lungo termine". Il Premio Leonardo Impresa Giovane è promosso con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza, l’innovazione e la competitività del Made in Italy nel mondo. Minelli, poliedrico imprenditore, gualdese doc, ha fondato e gestisce Ecosuntek spa e Universo Flea, con diverse altre aziende collegate, tra cui Birra Flea; nelle sue aziende operano molti giovani gualdesi che hanno l’opportunità di lavorare in zona e di restare in città.

Alberto Cecconi