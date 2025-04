Il ’piccolo scienziato’ tra gli Alfieri della Repubblica

PERUGIA – C’è anche un ‘piccolo scienziato’ tra gli Alfieri della Repubblica. Si tratta di Gabriele Ciancuto, un tredicenne di Amelia, che è riuscito ad appassionare altri bambini su materie impegnative come l’astronomia e la fisica. E’ infatti autore di un best seller come ‘Il sistema solare’ (ha scalato le classifiche di vendita su Amazon) e di ‘La fisica per i piccoli’, entrambi pensati per i lettori dai 6 ai 10 anni. Una volontà di condividere una passione e uno spontaneo atto di generosità quello di Gabriele che ha fatto sì che ieri ricevesse da Sergio Mattarella la prestigiosa onorificenza. Si dice "emozionato" di essere un ‘alfiere’, ma come se nulla fosse Gabriele è poi tornato a giocare. Più emozionati, indubbiamente, i genitori. "Non ce l’aspettavamo, la notizia ci ha colti di sorpresa", dice Simona Cannone, la mamma di Gabriele. "Gabriele è un ragazzo semplice, spontaneo e socievole. Gli piace la scuola e ha ottimi voti. Ai risultati conseguiti hanno contribuito sicuramente gli insegnanti eccezionali che ha avuto. Alle maestre Beatrice e Alessandra è dedicato il suo primo libro sull’astronomia scritto quando aveva 11 anni. Il resto è frutto della sua grande curiosità, che l’ha guidato anche nei momenti più difficili", racconta la mamma di Gabriele. “Per la paura del Covid mio figlio ha sofferto di attacchi di panico e si era chiuso nella sua stanza. Noi eravamo preoccupati, ma in realtà lui si era isolato a vedere video di astronomia su Youtube, coltivando semplicemente la sua passione". "Quanto al successo dei suoi libri, la mamma dice che “Gabriele inconsciamente è riuscito a utilizzare un linguaggio semplice per aiutare i più piccoli a capire concetti scientifici. Nel secondo libro è partito dai giochi quotidiani, come la palla, per spiegare le leggi fisiche".