Il centro di nuovo set. Si gira un altro film

Proseguono fino ad oggi le riprese ad Orvieto del film per il cinema “È andata così“, nel cui cast figurano Valerio Mastandrea, Michele Riondino, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi. La troupe sta girando al teatro Mancinelli, lungo corso Cavour, in via del Duomo e in altri scorci del centro storico. Circa trenta le comparse coinvolte oltre a numerose maestranze locali.

Il film per la regia di Gianni Zanasi e la scenografia di Tonino Zera, premiato agli ultimi David di Donatello, è prodotto da Pupkin Productions, Paco Cinematografica e Vision Distribution, con il co-produttore spagnolo Neo Art Producciones S.L. e il co-produttore albanese A.B. Film S.h.p.k. La distribuzione italiana e internazionale è curata da Vision Distribution.

Il campo base tecnico della produzione è posizionato in piazza Cahen mentre quello artistico nel parcheggio antistante il liceo artistico in piazza d’Armi con ingresso da strada della stazione. La protagonista del film è Cecilia, interpretata da Valentina Lodovini, determinata e appassionata, due figli a carico e tre relazioni fallite alle spalle. Per fronteggiare un’improvvisa situazione di crisi chiede aiuto agli uomini della sua vita: Christophe (Valerio Mastandrea), il suo primo grande amore e padre della sua figlia maggiore, regista teatrale che vive nel ricordo della sua sfolgorante carriera. Guido (Leonardo Lidi), padre del suo secondo figlio, ex manager promettente, che ha deciso di dare una svolta alla sua vita diventando un rider. E, infine, Tony (Michele Riondino), sedicente manager musicale, ma l’unico che l’ha sposata per poi lasciarla per un’altra.