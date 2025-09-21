Il capitano. Zacchia nuova comandante

ASSISI – Il capitano Chiara Zacchia è il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Assisi. Sostituisce il Capitano Vittorio Jervolino, passato ad altro incarico. Ieri mattina, a Perugia, ha ricevuto il saluto e l’augurio di buon lavoro del comandante Provinciale dei carabinieri di Perugia, Sergio Molinari. Il capitano Zacchia, 29 anni, di origini casertane, ha intrapreso il percorso militare nel 2012 alla Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, dove ha conseguito la maturità scientifica. Successivamente, ammessa alla frequenza del 197° Corso "Tenacia" dell’Accademia Militare di Modena, ha avuto accesso al ruolo degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma con il grado di Sottotenente. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso la scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, ricoprendo i ruoli di Comandante di Compagnia, Comandante di Plotone e docente titolare della cattedra di diritto e procedura penale. Dal maggio al dicembre 2022 è stata impiegata in teatro operativo internazionale, in qualità di Comandante degli assetti di polizia militare nell’ambito della missione di pace UNIFIL in Libano, ricevendo per l’attività svolta un encomio semplice. Al rientro, ha assunto il comando del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Velletri, incarico ricoperto fino al settembre 2025. Ha due lauree, in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee, un Master di II livello in Criminologia Clinica. Ha frequentato inoltre un corso di alta formazione sui reati tributari e l’illecita gestione dei flussi finanziari, la scuola forense del Foro di Campobasso e il 5° corso come Gender Advisor presso la delegazione ONU di New York con sede a Roma.