Fiamme gialle. Marafante al comando

Cambio al vertice. È il maresciallo Gabriele Marafante il nuovo comandante della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Abetone Cutigliano. Marafante, ventinove anni, originario di Imperia, è subentrato al maresciallo capo Simone Less, che ha lasciato il comando dopo sette anni, dall’istituzione del prezioso presidio delle Fiamme gialle nella località montana.

Marafante, che si è arruolato nel 2021, ha frequentato la Scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila, dove ha conseguito la laurea in operatore giuridico di impresa e successivamente ha frequentato il ventiquattresimo corso di addestramento alpino alla Scuola di Predazzo. Adesso, l’approdo nella provincia pistoiese, alla guida della stazione del soccorso alpino delle Fiamme gialle.

Il comandante provinciale di Pistoia, colonnello t. Sfp (titolo di scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia) Gerardo Mastrodomenico ha ringraziato il maresciallo Less per i risultati ottenuti e ha rivolto al nuovo comandante l’augurio di un proficuo percorso professionale, sottolineando l’importanza del ruolo della stazione di Abetone Cutigliano alla quale, come "polizia della montagna", sono affidate le attività di ricerca, soccorso e salvaguardia delle persone in ambiente montano.

Il nuovo comandante, in particolare, si sta già adoperando per una pronta risoluzione del problema segnalato dalle organizzazioni sindacali, che hanno evidenziato alcuni problemi relativi a riscaldamento e acqua calda nella caserma montana.