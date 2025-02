"Ignorate le carenze di personale"

La risposta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla carenza di personale al Tribunale di Spoleto non soddisfa assolutamente la deputata Emma Pavanelli (foto) del M5S che aveva chiesto lumi sulla questione. "Ancora una volta, - commenta l’esponente di opposizione - di fronte alla situazione di grave carenza di personale negli uffici giudiziari del circondario di Spoleto, il Ministero della Giustizia si rifugia in un lungo elenco di dati e procedure, senza fornire una risposta concreta ai problemi denunciati da tempo da magistrati, operatori del settore e cittadini". Pavanelli aveva presentato un’interrogazione ponendo l’attenzione sullo specifico caso di Spoleto, ma nella riposta il Ministro "parla di assunzioni su scala nazionale irrisorie rispetto al fabbisogno di personale, di concorsi e di piani futuri, ma nulla viene detto su interventi immediati per risolvere l’emergenza che vive oggi la giustizia a Spoleto. Una risposta fornita dalle stanze di via Arenula che mostra poco contatto con la realtà". "Stiamo parlando di un Tribunale (quello di Spoleto) con una scopertura di personale del 33%, di una Procura della Repubblica con il 41% di posti vacanti e un Ufficio di Sorveglianza con una scopertura del 44% – sottolinea Pavanelli – . La tragicità di questi numeri mette a rischio il corretto funzionamento della giustizia. Nel frattempo, il Tribunale è costretto a chiudere al pubblico, con gravi disagi per cittadini e avvocati. E mentre altre Procure possono contare sul personale Pnrr, quella di Spoleto ne è rimasta esclusa".