I pilastri della sicurezza : "La prevenzione significa anche collaborazione"

Sicurezza, prevenzione e collaborazione. Sono le indicazioni da seguire emerse nell’incontro pubblico organizzato dall’associazione Gioiella Aps alla presenza delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale davanti a tanti cittadini. Un confronto importante per rafforzare il legame tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità.

Durante l’incontro, i carabinieri hanno dato consigli utili per difendersi dalle truffe telefoniche, dai raggiri ai danni degli anziani e dai falsi controlli a domicilio ricordando di chiamare sempre il 112 in caso di dubbi. I militari hanno anche risposto alle domande del pubblico, fornendo consigli pratici su come difendersi dai furti in casa e su come comportarsi in caso di situazioni sospette.

Il tema della criminalità diffusa e delle recenti ondate di furti ha suscitato grande interesse, confermando l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per il controllo del vicinato, ma evitando iniziative pericolose come le ronde, che spesso sfociano in situazioni fuori legge e mettono a rischio la sicurezza delle persone coinvolte.

Inoltre, l’assessore Bistacchi e il comandante della Polizia Locale Daniele Trippi hanno illustrato il sistema di videosorveglianza comunale, a disposizione di tutte le forze dell’ordine, che permette il monitoraggio h24 delle targhe e un controllo efficace del territorio. Il sindaco Matteo Burico ha annunciato che nel bilancio in approvazione sono previste nuove risorse per potenziare il sistema di videosorveglianza già attivo. Questo investimento consentirà di installare nuove telecamere in tutti gli accessi a Castiglione del Lago, comprese le aree periferiche, garantendo così un controllo ancora più capillare.

"Ringraziamo i cittadini - hanno concluso – per la correttezza, la capacità di ascolto e il dialogo con le forze dell’ordine e l’amministrazione. E grazie in particolare al comandante dei carabinieri di Città della Pieve capitano Luca Battistella, al comandante Stazione carabinieri di Castiglione del Lago, luogotenente Eugenio Parlini, al vice comandante di Stazione carabinieri di Castiglione del Lago maresciallo capo Ciro Gente, al comandante della Polizia Locale tenete Daniele Trippi e a Pino Bistacchi, assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile".