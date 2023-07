Herbie Hancock e UJ All’Arena spazio al jazz più raffinato E riflettori sugli italiani

Dopo lo straordinario avvio con

il Nobel Bob Dylan (sold out da mesi e con un autentico parterre de roi) , ieri il main stage dell’Arena ha visto altri due grandi protagonisti: Stefano Bollani (piano solo) e Kylie Eastwood nell’omaggio al celbre Clint con l’Umbria Jazz Orchestra e l’Orchestra da camera di Perugia. Due appuntamenti che hanno emozionato e avvolto il pubblico in una magica notte di grandi note sotto le stelle.

E oggi nuova grande, grandissima giornata di musica senza soluzione di continuità.

All’Arena Santa Giuliana, spazio dei grandi eventi, si respira stasera il jazz più raffinato con il ritorno di uno degli artisti più amati dal pubblico di UJ, Herbie Hancock, autentica icona della musica degli ultimi sei decenni, non solo del jazz. L’artista di Chicago ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, influencer per più di una generazione di musicisti.

Ovviamente una carriera così è stata oggetto di premi e riconoscimenti di ogni genere. La serata inizia alle 21 e prima di Hancock si potrà ammirare il talento emergenti di Somi, vocalista, compositrice ma anche autrice teatrale, capace di gettare un ponte tra le radici africane e la scena jazz e soul americana.

Gran parte del cartellone punta sul miglior jazz made in Italy. Per i concerti del Teatro Morlacchi alle 17 spazio al Paolo Fresu con con il progetto “Ferlinghetti” sulla Beat Generation. Insieme al celebre trombettista ci sono sul palco Dino Rubino, Marco Bardoscia e Daniele Di Bonaventura.

Alla Sala Podiani della Galleria Nazionale sono invece i concerto di Enrico Pieranunzi alle 12 (uno dei pilastri su cui si è costruita la via italiana al jazz, pianista, compositore, arrangiatore eclettico che spazia dal blues al barocco) e poi di Pietro Tonolo & Giancarlo Bianchetti, nella formula poco ricorrente di sassofono e chitarra, alle 15.30.

E ancora alle 16.15 a Palazzo Baldeschi al Corso c’è Dario Cecchini con i suoi “Echoes“.

Come sempre sono tanti i concerti gratuiti sotto le stelle, in Piazza IV Novembre (alle 23.30 c’è il beniamino Ray Gelato & The Giants) e ai Giardini Carducci. Spazio ogni sera a eventi gratuiti anche al Santa Giuliana dove dopo i concerti principali sono previste esibizioni a rotazione sul palco antistante l’Arena.