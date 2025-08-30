Gubbio elegge Miss Umbria . La città è capitale della bellezza

Manca pochissimo alla finale regionale di Miss Italia 2025, che si svolgerà domani sera a Gubbio. Presentata ieri in conferenza stampa dall’assessore allo sviluppo economico Micaela Parlagreco, dal vicesindaco Francesco Gagliardi e da Paolo Costantini per Miss Italia.

L’evento avrà inizio alle 21, con un palco che sarà montato nella rinnovata Piazza 40 Martiri, cuore pulsante della città medievale. "Siamo onorati di ospitare Miss Italia - ha spiegato Parlagreco - in una piazza che dopo quasi due anni di cantiere torna protagonista, offrendo la sua bellezza come cornice ideale a una manifestazione che celebra l’eleganza e la femminilità".

Ampia è stata la risposta arrivata all’ avviso per la partecipazione degli operatori locali in forma di sponsorizzazione: ristoratori, artigiani e aziende hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e garantito la loro adesione. Non mancherà un tocco di identità e tradizione locale con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Gubbio, ambasciatori storici della città nel mondo e la presenza dell’Università dei Sarti.

Non mancano le ambizioni: "Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore Parlagreco – è fidelizzare eventi di questo calibro. Puntiamo sempre in alto: perché no, magari anche alla finale nazionale".

Domenica saranno circa venti le ragazze in gara per il titolo più ambito della regione e sfileranno in tre occasioni. La prima uscita sarà con abiti eleganti, la seconda con abiti sportivi dello sponsor della serata (Givova) e la terza invece con un costume. La giuria, composta da quindici partecipanti circa, emetterà il suo verdetto al termine della serata.

Federico Minelli