Gubbio capitale della bellezza. In città la finale umbra di Miss Italia

L’indiscrezione, ma anche qualcosa di più, era arrivata poche ore fa. Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale ha deciso di uscire allo scoperto: la finale regionale dell’Umbria di Miss Italia 2025 si svolgerà a Gubbio per la prima volta in 84 anni, con Nicole Caccavale, Miss Umbria 2024, come ospite speciale. "Quest’anno per Gubbio è stato anno di prime volte: nuova amministrazione, primo Giro d’Italia e prima volta per Miss Italia – ha esordito l’assessore allo sviluppo economico Micaela Parlagreco – Siamo contenti di ospitare questa finale in piazza 40 Martiri che è il cuore pulsante di Gubbio. Il palco sarà allestito il 31 agosto, la sfilata inizierà alle 21 ma la manifestazione sarà integrata da attività collaterali, che saranno svelate la prossima settimana. Gubbio ha una tradizione di cultura bellezze ed eccellenze e auspichiamo posso essere rappresentata anche alle finali nazionali".

Ma l’ospitare la finale regionale di Miss Italia è solo la punta dell’iceberg, perché dietro al concorso di bellezza c’è la volontà di fidelizzare grandi eventi come questo "perché la nostra città li può ospitare", ha aggiunto l’assessore Parlagreco. "Miss Italia avrà Gubbio al proprio centro: artigiani, associazioni ma anche manifestazioni che rappresentano l’eccellenza eugubina nel mondo saranno protagoniste durante l’evento, per un coinvolgimento della città a 360°". Un cerchio che si chiude per l’assessorato allo sviluppo economico, che da mesi ormai lavora per rilanciare la città anche all’interno del settore tessile-manifatturiero: grandi brand hanno scelto Gubbio e la sua sartoria per svilupparsi ancora di più, Gubbio li accoglie a braccia aperte e lo fa anche con il mondo della moda e dello spettacolo.

Federico Minelli