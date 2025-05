Grifo, 80 milioni di fatturato e 150 dipendenti

PERUGIA - Sessanta milioni di litri di latte conferito, 80 milioni di euro di fatturato e 150 dipendenti complessivi suddivisi tra i quattro stabilimenti di Ponte San Giovanni, Norcia, Colfiorito e Pratomagno e nell’attività della gastronomia. Sono alcuni dei dati più significativi del bilancio d’esercizio 2024 del Gruppo Grifo Agroalimentare, presentato dal presidente Carlo Catanossi all’assemblea dei soci, che ha dato l’ok.

"Il 2024 è andato bene e ci ha dato delle belle soddisfazioni. Ci sono segni di crescita e di recupero di marginalità, oltre a un’accresciuta presenza nei territori caratteristici della nostra azienda. Cresciamo anche come penetrazione nel mercato, aumentando la nostra percentuale di latte e prodotti freschi rispetto ai nostri competitor. Nel 2024 - prosegue Catanossi - abbiamo anche messo in commercio nuovi prodotti come il nostro Caciottone igp di Norcia che ha comportato un bel recupero di immagine".

Ma il presidente non si è limitato a illustrare i risultati ottenuti lo scorso anno dal Gruppo e ha anche annunciato nuovi sviluppi per l’anno in corso e per il futuro.

"Abbiamo nuovi progetti nel cassetto – ha detto ai soci Catanossi –. Adesso stiamo cavalcando le scelte e gli investimenti fatti negli ultimi anni. Il nostro latte Esl (extended shelf life) a lunga durata e il nostro latte delattosato ci stanno dando grande soddisfazione. Rispetto al delattosato, amplieremo la gamma di prodotti visto l’incremento importante di consumatori che si rivolgono verso questo segmento. Abbiamo inoltre stretto rapporti molto significativi con alcuni distributori che ci stanno facendo coprire meglio il territorio dell’Italia centrale, in particolare Toscana e Abruzzo, e con un’importantissima industria di trasformazione per potenziare la nostra gamma di prodotti".