Granfondo di San Pellegrino. In memoria di Antonio Fabi

GUALDO TADINO - Appuntamento di rilievo per gli appassionati di ciclismo: oggi c’è in agenda “Umbria Marathon“, si disputa la Granfondo di San Pellegrino, la terza prova del circuito regionale. L’ evento è intitolato alla memoria del compianto notaio Antonio Fabi, uno dei grandi animatori di questo sport, organizzatore apprezzatissimo di iniziative di richiamo anche per la promozione del territorio e delle sue bellezze storico, artistiche e naturali, capace di costruire sinergie intelligenti e gratificanti, rendendo tutti protagonisti.

La gara è alla sua quindicesima edizione e richiama centinaia di appassionati della mountain bike provenienti dall’Umbria e dalle regioni vicine. Confermati i percorsi, che hanno riscosso grande successo e apprezzamenti dai partecipanti delle ultime stagioni. C’è un tracciato principale, che misura 45 km con un dislivello di 1.500 metri: è molto selettivo come avvenuto anche nel recente passato; è stato previsto anche un percorso più agevole, lungo circa 30 km con un dislivello di poco meno di 1.000 metri.

Il raduno è previsto nella piazza di San Pellegrino, nelle vicinanze del monumentale pioppo, alto una trentina di metri, che è stato innalzato al centro del paese la notte del 30 aprile, per commemorare per la 1021esima volta l’evento del miracolo del santo Pellegrino e del suo vecchio bastone germogliato. Organizza Mc 2 Bike con la collaborazione dell’associazione dei Maggiaioli di San Pellegrino.