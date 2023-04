Violenta grandinata sulla Flaminia, traffico in tilt e spazzaneve in azione

Terni, 24 aprile 2023 – Improvvisa grandinata nel primo pomeriggio tra Terni e Spoleto, tanto che sulla Flaminia è entrato in azione anche uno spazzaneve dell'Anas. La forte ondata di maltempo ha interessato in particolare il tratto della Flaminia tra San Carlo e Molinaccio.

Il traffico è rimasto inizialmente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. In alcuni punti la grandine ha raggiunto l'altezza di una decina di centimetri. Disagi per il maltempo anche in diverse aree di Terni e Spoleto. Violente precipitazioni nelle zone di Casteltodino, San Gemini, Montecastrilli, ma anche in Valnerina e Valserra.

Si registrano anche auto e camion in difficoltà. I vigili del fuoco fanno sapere che in località La Castagna, sempre sulla Flaminia, la grandinata ha costretto prima a bloccare il traffico, che è stato ora riaperto solo su una corsia. Sono in corso le operazioni di pulizia della sede stradale.