Maltempo, tanta grandine caduta a Pistoia

Pistoia, 24 aprile 2023 – Le previsioni meteo lo annunciavano. Il tempo instabile ha portato nel pomeriggio di lunedì 24 aprile tanta grandine a Pistoia. I tantissimi chicchi sono iniziati a cadere e hanno iniziato a imbiancare completamente le strade pistoiesi.

Come fanno sapere dalla sala meteo del Lamma, anche le previsioni per domani, 25 aprile, non sono ottime. “La mattina di domani sarà tendenzialmente serena o poco nuvolosa”, ma nel pomeriggio si rischiano “rovesci nelle zone interne”.