"Giovanni Palatucci salvò 5mila ebrei. Giusto tra le Nazioni: esempio di coraggio"

La Polizia di Stato di Perugia ha ricordato al Parco della Verbanella, Giovanni Palatucci – ex Questore di Fiume, Medaglia d’oro al merito civile e “Giusto tra le Nazioni” – nell’80° anniversario della sua morte avvenuta il 10 febbraio del 1945 nel campo di concentramento di Dachau. Nel corso di una breve cerimonia, che si è svolta vicino l’albero intitolato all’eroe Palatucci - che salvò oltre 5mila ebrei dai campi di sterminio - il questore Dario Sallustio ha deposto, in un clima di grande commozione, una corona d’alloro dinanzi alla targa commemorativa.

Presente alla cerimonia anche una rappresentanza del 19° corso Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto “R. Lanari.

Dopo la cerimonia e la benedizione dell’arcivescovo Maffeis, presenti tra gli altri il prefetto Armando Gradone e la sindaca Vittoria Ferdinandi, Sallustio ha ripercorso le tappe principali della vita di Palatucci, poi si è rivolto agli Allievi Vice Ispettori sottolineando la necessità di "fare memoria del passato per evitare che tali drammatici episodi si ripetano in futuro, invitandoli a seguire l’esempio di solidarietà, umanità e coraggio di Palatucci che, per tali valori e per la libertà, ha sacrificato la vita".