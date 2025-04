Giornata finale

FOLIGNO Ultima giornata per la 14esima edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e canoscenza". Si terranno oggi, infatti, le ultime 23 conferenze delle 163 che hanno contraddistinto l’edizione del 2025, che ha visto intervenire tra Foligno e Fabriano ben 142 relatori, tra i più importanti studiosi ed esperti del panorama nazionale ed internazionale. Due, inoltre, le tavole rotonde, che vedranno la presenza di sei relatori ciascuna. Come già avvenuto nelle prime tre giornate della manifestazione, saranno tanti gli argomenti trattati: dall’intelligenza artificiale alla matematica, dai dinosauri al cervello umano e fino ad arrivare alle questioni geopolitiche di stringente attualità. Si parte alle 10.15 con l’incontro “Ricerca e energia nell’era dell’Intelligenza Artificiale“ che vedrà intervenire Pierluigi Contucci, professore di Fisica matematica al Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bologna, Angelo Maria Petroni, professore di Logica e filosofia della scienza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, e Carlo Alberto Nucci, professore ordinario Dei - Alma Mater Studiorum all’Università di Bologna. Ultima giornata anche per Experimenta con le sue attività laboratoriali dedicate a bambini e adulti, alle quali si affiancheranno altri eventi promossi dal Laboratorio di Scienze Sperimentali, in collaborazione con numerose realtà che operano sul territorio.