Perugia, “spaccata” a Case Bruciate. Nel mirinola farmacia, “Secondo furto in pochi mesi”

Perugia, 1 marzo 2025 – Sono entrati in azione nella notte. Hanno distrutto la vetrata della nuova farmacia di Case Bruciate e sono andati dritti al registratore di cassa. Una ’spaccata’ nel quartiere, ai danni del locale inaugurato pochi mesi fa, che fa salire la rabbia e i malumori tra i residenti. Il furto si è consumato ieri notte e sono partite le indagini per risalire ai responsabili.

Il titolare della farmacia, Gianmarco Del Monte, racconta con rammarico quanto accaduto: “Purtroppo questa notte, intorno alle 5, abbiamo avuto una brutta sorpresa e un’altra visita dei ladri - spiega -. Hanno distrutto la vetrata della porta, un danno ingente che abbiamo subito cercato di riparare”.

La farmacia è stata aperta a settembre, un presidio importante per tutto il quartiere. “Ma da allora abbiamo già subito due furti e anche i danni della pioggia. Non si può andare avanti così”, conclude il titolare.

Sale il malcontento nel quartiere, a due passi dalla stazione Fontivegge. La nuova associazione “Vivi Case Bruciate” ha chiesto e ottenuto un incontro con il Comune. Si terrà il 20 marzo alle 21 nei locali dell’oratorio Pingo (via Villa Glori 32) a Case Bruciate.

E’ un’assemblea pubblica, organizzata dall’amministrazione insieme all’associazione. Oltre ai cittadini, parteciperanno i consiglieri comunali, rappresentanti delle forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione del quartiere in termini di sicurezza e individuare criticità e possibili soluzioni. Ad annunciarlo è stato il consigliere comunale Antonio Donato, delegato dalla sindaca Ferdinandi per la sicurezza.

“Dopo il positivo e partecipato incontro tenuto qualche giorno fa a Lacugnano, ove oltre al sottoscritto erano presenti numerosi consiglieri comunali di maggioranza, rappresentanti delle forze dell’ordine e tantissimi cittadini, questi ultimi hanno prodotto un documento, frutto della sintesi del dibattito, per illustrare all’Amministrazione le criticità rilevate nell’area connesse alla sicurezza urbana - fa sapere –. A fronte di ciò abbiamo provveduto subito ad attivarci, insieme alla polizia locale, con sopralluoghi nelle strade del quartiere per tutte le verifiche tecniche del caso. Ora affronteremo le problematiche di Case Bruciate insieme ai cittadini”.