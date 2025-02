Furti a raffica . I residenti: "Vigileremo noi"

PERUGIA - "Vigileremo giorno e notte le nostre abitazioni. Ci aiuterà anche la bella stagione. Staremo a turno in strada, nei giardini, in terrazza. Sappiano i ladri che faremo da cani da guardia al nostro quartiere e non esiteremo a creare una rete di collaborazione tra le diverse aree del circondario". Così alcuni residenti di san Vetturino e zone limitrofe, dove nei giorni scorsi ha agito la solita banda di ladri. Si tratta di un gruppetto, riferiscono gli abitanti che li hanno visti, tre stranieri, che non esitanto ad agire anche nel tardo pomeriggio. Infatti nei giorni scorsi tre abitazioni sono state prese di mira. Due villette, distanti trenta metri, sono state svaligiate, mentre un terzo tentativo è fallito. Avevano preso di mira una casa in via Madonna delle Grazie. Il proprietario, uscendo per dar da mangiare ai cani, ha sentito il rumore di cesoie mentre veniva tagliata la recinzione. Ha urlato, mettendo in fuga tre balordi. Poco dopo, una telecamera di sicurezza in via dell’Amicizia, non lontano dal luogo del fallito assalto, ha ripreso i tre aggirarsi in un giardino.

Anche in un’altra proprietà era stata tagliata la rete: "doveva fare da ponte alla villetta tenuta d’occhio – nota la proprietaria – ma per fortuna eravamo in casa. Ci siamo accorti e i malviventi sono fuggiti". Indagini in corso a tutto campo da parte degli inquirenti: si cerca di capire se i tre dell’altra sera siano da collegare anche ad altri episodi criminosi.